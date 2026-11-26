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La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el llamado del empresario Ricardo Salinas Pliego a promover una "rebelión fiscal" y exhortar a sus seguidores a dejar de pagar impuestos, al señalar que cumplir con las contribuciones es una obligación establecida en la ley.

En su conferencia matutina, la mandataria federal consideró que el dueño de Grupo Salinas tiene poca reputación entre el sector empresarial, debido a los adeudos económicos que, aseguró, mantiene con empresarios en México y en el extranjero.

"Primero, es obligación pagar impuestos. Para eso hay leyes. Segundo, yo creo que está muy aislado, no tiene mucha reputación ni entre los empresarios", expresó.

Sheinbaum cuestionó la autoridad moral del empresario para convocar a una rebelión fiscal y aseguró que mantiene deudas con numerosos integrantes del sector privado.

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"Les debe dinero a la mitad de los empresarios de México. O más. Mucho dinero", afirmó.

Incluso señaló que los compromisos económicos de Salinas Pliego no se limitan a México, pues también tiene adeudos en otros países.

"Y deben en Inglaterra y deben en Estados Unidos. O sea, por todos lados", dijo.

Ante el planteamiento del empresario para que sus seguidores no paguen impuestos, la Presidenta puso en duda que su convocatoria tenga respaldo entre la sociedad y el sector empresarial.

"Así como que digas, ¿cuánta reputación para el llamado que está haciendo? Pues no creo que tenga muchos seguidores", sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que Salinas Pliego planteara en un foro promover una rebelión fiscal, en medio de la controversia por los adeudos tributarios de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que derivaron en un proceso de revisión y pagos por parte del grupo empresarial.