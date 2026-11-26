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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad deberán evaluar si conviene a México extraditar a Estados Unidos a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", o si debe ser juzgado en territorio nacional.

Cuestionada sobre si considera que el presunto líder criminal debe ser enviado a Estados Unidos, donde cuenta con una orden de extradición, o enfrentar primero a la justicia mexicana, la mandataria federal señaló que la decisión debe tomarse con base en lo que más convenga al país.

"Pues tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país y sobre esa decisión, pues tendría que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país", respondió.

La titular del Ejecutivo federal evitó pronunciarse a favor de alguna de las dos opciones y sostuvo que las autoridades de procuración de justicia y seguridad deberán determinar el camino a seguir, considerando las implicaciones que tendría para México.

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Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que la viabilidad de extraditar a Fausto Isidro Meza Flores a Estados Unidos dependerá del procedimiento y las formalidades establecidas en el tratado de extradición que mantienen ambos países.