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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que desde hace años se consolidó una mafia electoral a través de monopolios que elaboraron material del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que, dijo, no comenzó con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. También cuestionó el presupuesto que le otorgará en 2027 al organismo, al cual exhortó para que regule los costos de urnas y mamparas en todos los estados.

La mandataria federal también pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúen con las investigaciones para dar con los responsables de implementar un monopolio que incrementaron los costos de los comicios desde hace décadas.

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"Porque sí, es una mafia electoral que se conformó con estas empresas y que hay personajes que muestran esa continuidad en la contratación de las empresas. Hace poco le pedí a Jesús (Ramírez) que me enviara a ver si lo presentan mañana, cómo creció el presupuesto del Instituto Electoral y en el 2014 tiene un pico de crecimiento", acusó.Durante la conferencia matutina de este martes 24 de noviembre, la Jefa del Ejecutivo explicó que el INE asumió tareas de fiscalización y aún así los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) no bajaron su presupuesto. En ese sentido, cuestionó los 36 mil millones de pesos que se le otorgó para el 2027, un monto que excede el de instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)."Sí se tiene que hacer una revisión porque es dinero del pueblo, es dinero de la gente. ¿Por qué salen tan onerosas las elecciones? Más allá de lo que se le dé a los partidos políticos. ¿Cuánto cuesta o por qué no se regula de parte del Instituto Electoral que tiene todas las facultades para hacerlo?", cuestionó."¿Por qué en unos estados cuesta cinco pesos y en otros 100? Eso tiene que regularse desde el Instituto Nacional Electoral, tienen todas las facultades para hacerlo en los lineamientos de licitaciones y también hacia las OPLES, los organismos estatales que se dedican a las elecciones y la investigación de este grupo que se conformó con un monopolio", declaró esta mañana.Sheinbaum Pardo mencionó que las empresas señaladas de acaparar todas las licitaciones son intermediarias, pues no se dedican a fabricar mamparas, urnas, boletas y papeletas de elecciones federales y locales. Por lo que reiteró que debe investigarse a profundidad cuando termine el proceso electoral de 2027."Con la competencia, además y licitaciones reales, se bajan los precios. Entonces, tiene que seguir la investigación, porque esto es algo que no inició con Guadalupe Taddei, viene de mucho tiempo atrás y como bien dicen, estos personajes se formaron en el CISEN y después se fueron al Estado en México, donde tienen su primer escándalo", refirió.La mandataria federal también acusó que personal del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del propio INE ascendió y "acabaron trabajando con estas empresas" de representantes jurídicos: "Entonces, claro que lo tiene que investigar la Auditoría y la Fiscalía. Ayer la fiscal declaró que siguen investigando que todavía... pero sí es importante que se llegue a conclusiones porque no es menor"."Y ahora, pues que para la nueva elección, pues que se transparenten todas esas contrataciones. Tanto de Talleres Gráficos que entiendo que la semana pasada Rosa Icela (Rodríguez) presentó ya un nuevo consejo de gobierno, también con externos para que se transparenten también todas las licitaciones", concluyó.