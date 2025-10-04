logo pulso
Embajada de México en Israel revisa integridad de mexicanos detenidos en Ketziot

Por El Universal

Octubre 04, 2025 06:46 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la integridad y cuidado de las seis personas mexicanas detenidas en Ketziot y que formaban parte de la Flotilla Global Sumud.

Por medio de una publicación en redes sociales, la SRE dio a conocer que la coordinación se realiza para garantizar la salud, integridad física, así como el acceso a comida, agua y medicamentos de las y los connacionales que permanecen en el centro de detención de Ketziot cuando acudían a Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria.

"Continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad posible", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

También dio a conocer que la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro.

