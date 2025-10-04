Apresan a socia de ABC

Ciudad de México.- Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC de Sonora, que en 2009 sufrió un incendio que dejó 49 menores fallecidos, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser deportada por autoridades de Estados Unidos.

La FGR ejecutó la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.

En 2016, Téllez Nieves fue sentenciada por un juez a 28 años de prisión por los hechos ocurridos en junio de 2009 en la capital sonorense; sin embargo, al apelar, logró reducir su condena a cinco años.

Con dicha sentencia, Téllez Nieves obtuvo su libertad anticipada con la obligación de acudir a firmar periódicamente el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

No obstante, se refugió en EU y no atendió las medidas cautelares establecidas por el juez del caso, por lo que la Fiscalía solicitó su captura y entrega, misma que se efectuó en la frontera de Sonora con Arizona.

La FGR reportó este viernes que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno de México, cumplimentaron la orden de captura contra Sandra Lucía Téllez Nieves.

La socia propietaria de la Guardería ABC ya se encuentra en el Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente.

La mujer se encontraba prófuga en territorio estadounidense. No obstante, tras gestiones de cooperación internacional, fue sometida a un proceso de deportación controlada a través de Nogales, indicó la FGR.