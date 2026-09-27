Embajador de EU reconoce detención de Jesús Manuel "Bebo" en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció a las autoridades mexicanas por diversas acciones en materia de seguridad, entre ellas la detención de Jesús Manuel "N", alias "Bebo", identificado como operador financiero de la facción "Metros" del Cártel del Golfo y vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Acciones de la autoridad

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó diversas operaciones dirigidas contra "la estructura más amplia de las redes criminales que sostienen a los cárteles y las organizaciones terroristas".

Esto, luego de que el gabinete de Seguridad informó que se realizaron 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas donde se aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras, 4 tanques, alrededor de 500 mil litros de combustible, además de metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

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Detalles confirmados

Estos decomisos de combustible, aeronaves, vehículos, propiedades, drogas, dinero en efectivo y otros bienes, dijo el diplomático estadounidense, "muestran cómo sus redes se extienden a múltiples negocios ilícitos".

"Por eso estamos combatiendo toda la red. Sin importar hasta dónde lleguen sus operaciones, cuando nuestros países trabajan juntos, las redes criminales y terroristas no tienen dónde esconderse", escribió.

En otro mensaje, reconoció a la Secretaría de Marina por rescatar a 45 ciudadanos mexicanos que presuntamente eran trasladados ilegalmente a los Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones que también transportaban mil 850 litros de diésel.

"Detener la migración ilegal y el tráfico de personas salva vidas", dijo el embajador Johnson.

Reiteró que los cárteles y las organizaciones narcoterroristas usan a las personas, las drogas, las armas y el combustible como fuentes de ganancias ilícitas: "Por eso estamos trabajando juntos para combatir toda la red".