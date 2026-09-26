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En México sólo manda el pueblo: Sheinbaum

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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En México sólo manda el pueblo: Sheinbaum
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      Villahermosa, Tab.- Entre la figura de Andrés Manuel López Obrador y la reivindicación de que sólo el pueblo manda en México, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró en Tabasco una de las últimas estaciones de su gira nacional de rendición de cuentas por sus dos años de gobierno, en una tierra donde el apellido del expresidente forma parte de la historia política reciente del país.

      Ante un Estadio Olímpico de Villahermosa lleno y con un aforo estimado de 18 mil personas, Sheinbaum habló de historia, soberanía, programas sociales, obras y de la llamada Cuarta Transformación. Pero, inevitablemente, la figura de López Obrador apareció como uno de los protagonistas de su relato.

      "Todo lo que requiera Tabasco, aquí vamos a estar, para estar siempre cerca de la tierra de un hombre que pasó a la historia como el mejor presidente de México", afirmó la Mandataria.

      Horas después, durante su rendición de cuentas en Acapulco, la Presidenta retomó los "Sentimientos de la Nación" para afirmar: "La soberanía dimana del pueblo de México".

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      "Sólo el pueblo puede determinar su destino. Ninguna potencia extranjera, ninguna élite puede determinar el destino de la patria".

      En Guerrero, sostuvo que "la mejor vacuna contra la inseguridad y la delincuencia es la educación", al destacar la construcción de más escuelas.

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