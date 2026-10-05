En Tultepec cae la venta de pirotecnia

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Tultepec, Méx.- "Las ventas de juguetes de pirotecnia cayeron 100%", en el Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito, Tultepec, tras las diversas disposiciones municipales y operativos estatales que prohibieron su uso y traslado en el Valle de México, informó Hortencia Flores Corona, tesorera de la mesa directiva de dicho mercado.

"Nos dan permiso y después criminalizan el comercio, no es justo", acusó en entrevista con El Universal al recordar que diversos ayuntamientos prohibieron el uso de pirotecnia en los pasados festejos patrios.

A esto se sumaron los operativos implementados donde, en el caso de Ecatepec, fueron decomisada casi una tonelada de material pirotécnico.

Además de las medidas que se tomaron en Ciudad de México para impedir su traslado dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

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"Ya no vienen a comprar los comerciantes porque les decomisan su mercancía. A pesar de que se encuentra regulada", dijo.

Flores Corona lanzó un llamado a las autoridades para que permitan la actividad comercial y se promueva el buen uso de estos productos. Reconoció que las malas prácticas que terminan en tragedia también afectan al sector, del cual dependen económicamente mil 200 familias en el Mercado de San Pablito, aseguró.

Señaló que los comerciantes que cuentan con permisos deben cumplir con las disposiciones para la venta de pirotecnia y consideró que los hechos relacionados con su uso no deben atribuirse a toda la actividad. "No es la pirotecnia, es el mal uso que se le da", dijo.