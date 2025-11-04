Enfrentamiento en Guasave; 13 civiles murieron

Ciudad de México.- Este lunes se registró un fuerte enfrentamiento armado a las 12:45 horas en la sindicatura La Brecha perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa, que dejó un saldo de 13 agresores fallecidos, cuatro detenidos y nueve personas liberadas que se encontraban secuestradas.

También siete vehículos fueron asegurados, así como armas largas y equipo táctico. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en redes sociales.

En la serie de enfrentamientos intervinieron fuerzas estatales y federales, con el respaldo de un helicóptero artillado.

Los despliegues de elementos del Ejército, la GN y la Secretaría de Marina (Semar) causaron temor entre los pobladores, que buscaron refugio en sus hogares y negocios, los cuales cerraron sus cortinas ante la confrontación.

De acuerdo con reportes preliminares, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron atacados por hombres armados que se encontraban resguardados en una casa en La Brecha y los efectivos estatales solicitaron refuerzos.

Ante la presencia de un convoy militar fuertemente armado, así como personal naval con unidades artilladas y el sobrevuelo de un helicóptero artillado, las autoridades de Guasave recomendaron a la población no salir de sus hogares como medida de seguridad.

De acuerdo con los datos que se han divulgado, el nutrido grupo de hombres armados que se encontraba en una casa se dividió, y varios de sus miembros saltaron por las bardas del inmueble, se distribuyeron por diversas direcciones y las confrontaciones con las fuerzas federales se ampliaron.

Los vecinos de la zona relataron que escucharon detonaciones prolongadas durante el transcurso de la tarde de este lunes, así como movimiento de vehículos blindados y presencia de Fuerzas Armadas en los accesos a la zona.

El 28 de octubre se registró un enfrentamiento en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, que dejó un saldo de siete fallecidos, presuntamente integrantes de la célula delictiva responsable del asesinato del mayor Jesús O, conocido como El Nocturno.