Enorme apoyo tendrán obras emblemáticas

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Ciudad de México.- Las empresas que administran las Fuerzas Armadas van a recibir subsidios de 127.4 millones de pesos cada día a lo largo de 2027, de acuerdo con el Paquete Económico que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó el 8 de septiembre.

El Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías, cinco empresas creadas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, van a requerir un apoyo total de 46 mil 529 millones de pesos durante el próximo año, debido a que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos de operación.

En particular, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proyectó 49.8 millones de pesos diarios para el Tren Maya, inaugurado en diciembre de 2023; 2.4 millones en el caso de Mexicana de Aviación, cuya nueva etapa bajo el control del Estado comenzó en el mismo mes; y 5.9 millones para Grupo Mundo Maya, creado en abril de 2022 con el fin de administrar infraestructura.

Sin embargo, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es la empresa que más apoyo gubernamental va a recibir durante el próximo año, pues la Secretaría de Marina (Semar) calcula 69.2 millones de pesos diarios, y otros 0.1 millones para las Islas Marías.

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Desde su puesta en marcha, estos proyectos han requerido subsidios del gobierno, los cuales ascienden a 159 millones de pesos al día durante el año en curso.

Las empresas administradas por las Fuerzas Armadas no muestran una trayectoria de consolidación financiera, por el contrario, sus déficits se pueden profundizar a medida que aumentan los costos de operación y mantenimiento sin que los ingresos derivados de la demanda crezcan al mismo ritmo, advirtió Juan Carlos Machorro, especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta.

"Este deterioro pudo haberse previsto en buena medida. Desde la concepción de los proyectos hubo análisis que alertaron sobre su inviabilidad financiera. Un ejemplo son los sobrecostos del Tren Maya que documentó el Imco (Instituto Mexicano para la Competitividad) en sus primeras etapas. Frente a estas advertencias, el gobierno restringió el acceso a la información bajo argumentos de seguridad nacional", comentó Machorro.