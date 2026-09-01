Dan luz verde a enseñanza del lenguaje inclusivo en Chihuahua

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional un artículo en la Ley Estatal de Educación de Chihuahua que establece que en las escuelas públicas se tiene que fomentar el "uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español", sin que esto impida la enseñanza del lenguaje inclusivo.

Aunque el poder legislativo estatal concibió esta norma con el propósito de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la educación impartida por el Estado, el pleno del Alto Tribunal resolvió, por siete votos a favor, que esta disposición de ninguna manera rechaza su enseñanza.

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El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, ponente del proyecto, defendió que dicha ley de Chihuahua no puede aplicarse para desalentar ni prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo en la educación de la entidad, al hacer simplemente "referencia a las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua española"."La norma no impide manifestaciones sobre la equidad entre hombres y mujeres. Además, la propuesta considera que la enseñanza de la ortografía y la gramática es una condición que hace posible la manifestación de ideas y la participación en el debate público", expresó el togado al presentar su proyecto.La ministra María Estela Ríos González se posicionó a favor del proyecto porque, según dijo durante la sesión, las clases de español que recibió en la primaria y secundaria le permitieron comunicarse "de manera más lógica y más pertinente"."Yo respeto mucho las clases de español y quiero decir que lo agradezco porque, para mí, es un elemento primordial tener claridad sobre esas reglas gramaticales, la prosodia, la sintaxis y las reglas de ortografía, en el entendido de que van cambiando, o sea, que no es un parámetro rígido", expresó.En la votación, sólo dos ministros votaron en contra: Yasmín Esquivel Mossa e Irving Espinosa Betanzo. La primera consideró que una norma creada con "finalidad discriminatoria" no debe mantenerse mediante una interpretación que cambie el sentido con el que fue aprobada."En la educación no basta con enseñar a escribir correctamente. El lenguaje debe evitar reproducir desigualdades, estereotipos, prejuicios o concepciones sexistas que invisibilicen a las mujeres y a las personas no binarias", señaló Esquivel Mossa.Por otro lado, Espinosa Betanzo aseveró que el lenguaje es una convención social que construyen quienes lo usan:"Las academias lo estudian, lo sistematizan y describir una convención lingüística no equivale a crearla ni convierte a la Real Academia Española o cualquier otra entidad lingüística en parámetro de regularidad constitucional (...) El sentido ideológico afirma que hay una forma correcta de hablar español y que las demás son, por decir lo menos, deficientes", advirtió.