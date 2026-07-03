Ente sancionado está ligado a los "huachibuques"

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Ciudad de México.- En 2021, Ahavat Logistics Solution, empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación y sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió 28 mdp a una compañía implicada en una red de contrabando de combustible que ha sido cliente de las firmas estadounidenses que despacharon hacia México los cargamentos de los buques huachicoleros Challenge Procyon y Torm Agnes.

El 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al contrabando de combustible operado por el CJNG, entre ellas Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

Un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas señala que, en octubre de 2024, la dependencia estatal solicitó a la empresa importadora JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. aclarar la procedencia de 100 depósitos a su favor emitidos por Ahavat Logistics Solution en 2021. Los pagos suman un total de 28 millones 221 mil 500 pesos.

De acuerdo con una investigación de Reuters, publicada en mayo de este año, JSC Servicios Aduanales está relacionada con Ikon Midstream, empresa texana comercializadora de petróleo, que de acuerdo con fuentes del gobierno mexicano consultadas por la agencia, es investigada por contrabando de combustible vinculado con el CJNG. En abril pasado, autoridades estadounidenses allanaron las oficinas de la firma en Houston.

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JSC Servicios Aduanales es identificada en la publicación de Reuters como presunta socia comercial de Ikon Midstream en México, encargada de importar productos petrolíferos de la comercializadora estadounidense.

La compañía texana fue la responsable de despachar el cargamento del buque Torm Agnes, el cual introdujo ilegalmente 11 millones de litros de diesel a través de los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California, en marzo de 2025. El esquema de contrabando consistía en ingresar el combustible simulando que se trataba de aceites y lubricantes. Así se elude el impuesto correspondiente en territorio mexicano.

Según los registros de Veritrade, JSC Servicios Aduanales es también uno de los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada de enviar a México la carga del buque Challenge Procyon, del cual en marzo de 2025 el gobierno mexicano decomisó 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, el aseguramiento más grande de huachicol en el país.