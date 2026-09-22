Senado aprueba reforma para garantizar alimentos a grupos vulnerables

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa presentada para fortalecer el derecho a la alimentación de las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad en México.

Senado modifica Ley de Desarrollo Rural para grupos vulnerables

La reforma modifica el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para sustituir la expresión "grupos sociales menos favorecidos" por "grupos sociales en situación de vulnerabilidad".

Con este cambio, la legislación reconocerá expresamente que las medidas del Estado destinadas a procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos deben promover su acceso entre quienes enfrentan mayores carencias económicas, sociales o territoriales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hoy el Senado aprobó por unanimidad una iniciativa que presenté para fortalecer el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad. Puede parecer un cambio de palabras, pero en la ley las palabras determinan a quién se reconoce y hacia quién debe orientarse la acción del Estado", afirmó el senador del PRI Pablo Angulo Briseño, promotor de la reforma.

Impacto social y respaldo político a la reforma

De acuerdo con los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2024, en México 18.7 millones de personas carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. De ellas, aproximadamente 6.2 millones son niñas, niños y adolescentes.

"Estamos hablando de millones de familias que no siempre pueden colocar sobre su mesa alimentos suficientes, nutritivos y de calidad. Peor aún: hablamos de millones de niñas y niños cuyo desarrollo, salud y aprendizaje se encuentran comprometidos porque su derecho a la alimentación todavía no está plenamente garantizado", señaló Angulo Briseño.

El legislador priista sostuvo que esta realidad no puede seguir normalizándose ni reducirse a una estadística.

"El derecho a la alimentación es el punto de partida para ejercer todos los demás derechos. No podemos hablar de igualdad, educación, salud o desarrollo cuando una persona no tiene la certeza de que podrá alimentarse dignamente todos los días", subrayó, al agradecer el respaldo de todos los grupos parlamentarios y reconocer el trabajo de Mely Romero Celis y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidentes de las comisiones dictaminadoras.

Destacó también el acompañamiento del trámite legislativo del presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, y de las senadoras María del Rocío Corona y Juanita Guerra, quienes participaron en el debate con posicionamientos a favor del dictamen.

Afirmó que la aprobación unánime demuestra que el combate al hambre y a la inseguridad alimentaria debe estar por encima de cualquier diferencia partidista.

Dijo que la prioridad de la bancada priista es respaldar a quienes más lo necesitan, mejorar sus condiciones de vida y convertir los derechos reconocidos en la ley en realidades dentro de sus hogares. "Ningún proyecto de país puede considerarse justo mientras haya una sola niña o un solo niño que no tenga garantizada una alimentación digna", concluyó.

La senadora del Partido Verde Juanita Guerra destacó que la reforma al artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, establece de forma clara que el Estado debe garantizar, procurar el abasto de los alimentos y productos básicos, priorizando los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y dándole preferencia a la producción nacional.

Además, se armoniza jurídicamente en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, para garantizar una perspectiva transversal y antidiscriminatoria.

"Esta reforma contribuye de forma directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a fin de dar término a la pobreza", enfatizó.

El proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.