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Citlalli Hernández se deslinda de propaganda con logo Chapulín Colorado

La funcionaria aclaró que cualquier comunicación oficial será directa y rechazó versiones falsas que circulan en redes sociales.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 08:16 p.m.
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Citlalli Hernández se deslinda de propaganda con logo Chapulín Colorado
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, reaccionó a los rumores sobre su supuesta aspiración para contender por la alcaldía Cuauhtémoc y rechazó que esté difundiendo propaganda electoral con la imagen del Chapulín Colorado y las iniciales CH en esa demarcación.

      Citlalli Hernández niega aspiración y propaganda en alcaldía Cuauhtémoc

      A través de redes sociales, Hernández Mora sostuvo que "lo dije hace unos días y hoy lo reitero. Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena".

      Rechazo a rumores y versiones falsas sobre propaganda

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      "En medio de tantas versiones, rumores y trascendidos, incluso han querido atribuirme falsamente unas pintas con un supuesto logo de ´CH´", dijo.

      Además, afirmó que "cuando haya algo distinto que comunicar, lo haré de frente, como siempre. ¡Qué cosa con tanta información falsa que circula!".

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