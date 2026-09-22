Citlalli Hernández se deslinda de propaganda con logo Chapulín Colorado

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, reaccionó a los rumores sobre su supuesta aspiración para contender por la alcaldía Cuauhtémoc y rechazó que esté difundiendo propaganda electoral con la imagen del Chapulín Colorado y las iniciales CH en esa demarcación.

Citlalli Hernández niega aspiración y propaganda en alcaldía Cuauhtémoc

A través de redes sociales, Hernández Mora sostuvo que "lo dije hace unos días y hoy lo reitero. Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena".

Rechazo a rumores y versiones falsas sobre propaganda

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"En medio de tantas versiones, rumores y trascendidos, incluso han querido atribuirme falsamente unas pintas con un supuesto logo de ´CH´", dijo.

Además, afirmó que "cuando haya algo distinto que comunicar, lo haré de frente, como siempre. ¡Qué cosa con tanta información falsa que circula!".