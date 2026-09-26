Ernesto Ruffo Appel saldrá de prisión
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Ciudad de México.- Tras más de dos meses preso, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, saldrá en las próximas horas del penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, para ser trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, desde donde llevará su proceso penal por huachicol fiscal.
El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, le revocó al panista su estancia en la cárcel y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, en audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó de manera privada y por videoconferencia entre las partes.
Durante la diligencia de menos de dos horas, la defensa de Ruffo Appel solicitó al juez que modificara el lugar donde se ejecute la prisión preventiva oficiosa que se le impuso luego de ser detenido, al señalar que el exmandatario estatal es un adulto mayor de 74 años con diversos padecimientos.
El juzgador ordenó la prisión domiciliaria al exgobernador con diversas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, el retiro de su pasaporte y visa, así como no acercarse a los testigos y personas relacionadas con el caso, en lo que continúa el proceso penal en su contra.
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