Escándalos sin consecuencias son sello de 4T

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Ciudad de México.- En casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), México ha vivido al menos 15 episodios de escándalo en los que se vieron envueltos integrantes de ese movimiento. Se trata de investigaciones, auditorías y denuncias penales por corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones a modo que han puesto bajo escrutinio a funcionarios y personas cercanas al poder.

Algunos de los casos derivaron en órdenes de aprehensión o separación de funcionarios de medio nivel, pero ninguno de ellos se tradujo en una sentencia firme ni alcanzó a los responsables políticos de mayor jerarquía.

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE constituye el episodio más reciente entre muchos otros.

Destaca el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle. Las investigaciones sobre corrupción involucraron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión. Pese a ello, el caso sigue sin sentencias.

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Lo mismo sucedió con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Se reportó la existencia de al menos 13 investigaciones, pero nunca hubo declaraciones de culpabilidad.

El huachicol fiscal también alcanzó a políticos de la 4T. En marzo de 2025 se aseguraron alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los mandos detenidos destaca la captura de los hermanos y exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna; sin embargo, no hay una investigación contra el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien también es su tío político.

El asunto ha cobrado relevancia debido a que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán ha sido mencionado directamente en los expedientes.

El caso de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la administración pasada. Los sobrecostos de la megaobra de la 4T, estimada en 8 mil millones de dólares, pero que terminó costando más de 20 mil millones de dólares, derivaron en denuncias contra la exsecretaria de Energía Rocío Nahle. Existen al menos 35 denuncias, pero no se ha judicializado ninguna.

El Tren Maya también se mantuvo en el ojo público, luego de que la ASF identificó pagos a sobreprecio, pagos anticipados, conceptos sin documentación suficiente, diferencias de volúmenes de obra y deficiencias en la supervisión y el control contractual. Hay al menos cinco denuncias pero la FGR mantiene congeladas las indagatorias bajo el argumento de que están en fase de "integración técnica", por lo que no existen procesos penales.