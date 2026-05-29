Escolta disparó a maestros de SNTE

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Oaxaca, Oax.- Ángel P., escolta del presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, fue identificado como el hombre que disparó un arma larga AR-15 durante el intento de desalojo del bloqueo carretero de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En un video se observa al presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López, dar indicaciones a su escolta, por lo que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo citó a comparecer ante el Ministerio Público, tras la agresión y retención de los docentes.

Además del edil, fueron citados el escolta, el director de la Policía Municipal, Zenón Tobías S. P.; el subdirector de la corporación y seis elementos policiales.

La fiscalía estatal informó que el objetivo es recabar los testimonios directos para establecer su grado de participación y responsabilidad en los incidentes.

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"A partir de las diligencias en curso y del desahogo de pruebas, la fiscalía definirá la situación jurídica de las autoridades y de los uniformados presentados en las próximas horas", informó.

Explicó que ya se analizan y documentan los probables cargos por apología del delito, disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y corrupción —antes abuso de autoridad.

La noche del 27 de mayo de 2026, día en que se registró la confrontación entre pobladores de la Villa de Mitla y profesores de la Sección 22 del SNTE, el presidente municipal Esaú López solicitó licencia al cargo de manera indefinida, luego de encabezar el intento de desalojo de los docentes que participaban en un bloqueo entre la carretera federal 190 y la vía de acceso a ese municipio.

La Sección 22 del SNTE reportó, de manera preliminar, que 15 profesores resultaron heridos.

Por su parte, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el cierre de Circuito Interior en la Ciudad de México y acusó a los tres niveles de gobierno encabezados por Morena de impulsar una estrategia de represión contra el magisterio democrático, tras las agresiones registradas en Mitla, Oaxaca.

En conferencia de prensa desde la Estela de Luz, maestros de la CNTE lanzaron consignas como "Gobierno maldito, reprimir es un delito" y "el paro es culpa del Estado".

La dirigencia magisterial responsabilizó directamente al gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al alcalde de Mitla, Saúl López Quero, por las agresiones presuntamente ejecutadas por grupos de choque contra integrantes de la Sección 22.