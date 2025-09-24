Espiral de violencia sacude municipios en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.- En los últimos días, una espiral de violencia ha dejado muerte y dolor en los municipios de Irapuato, Celaya, Valle de Santiago, San Felipe y Pénjamo, en ataques armados, hallazgos de restos humanos, personas privadas de la libertad y enfrentamientos entre civiles y elementos de Seguridad.

Este lunes 22 de septiembre de 2025, en Irapuato dos personas murieron y una mujer y su bebé resultaron heridos en una balacera registrada en el restaurante-bar El Oasis de la Cruz; cinco hombres fueron asesinados en el camino vecinal de Aldama a la comunidad Comederito y se localizaron restos humanos en la comunidad Cuachicuato.

Poco antes de las 8:00 de la noche, individuos armados entraron al establecimiento, ubicado en la prolongación del bulevar Vicente Guerrero, y dispararon contra los comensales; en el lugar murieron un hombre y una mujer, mientras una madre y su hijo quedaron heridos.

En Celaya, la noche de este lunes un joven murió y otro fue herido en un presunto enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en la zona del Jardín Principal y presidencia municipal.

El director municipal de Policía, Rafael Cajero Reyes, aseveró que el hecho se derivó de una infracción al reglamento de Vialidad por parte del conductor de un vehículo en la calle Álvaro Obregón, que ignoró la señal de alto de elementos de la Guardia Nacional, por lo que lo siguieron.

“Sí, fue un reporte, que venía un vehículo que había tenido un incidente, acudió Guardia Nacional, por ahí hubo un intercambio de disparos...”, describió.

Los ocupantes del vehículo de 19 y de 25 años dispararon un arma de fuego al verse perseguidos por los oficiales federales.