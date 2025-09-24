Goleador expulsado

La celebración de Hugo Ekitike quedó interrumpida cuando recibió una tarjeta roja, pero su tanto de último minuto condujo a Liverpool a la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa contra Southampton.

El delantero estará suspendido para el partido de la Liga Premier inglesa, programado para el sábado contra el Crystal Palace.

Ekitike convirtió con un remate a boca de gol a los 85 minutos para asegurar una victoria por 2-1 en Anfield después de que el Southampton de segunda división amenazó con forzar una tanda de penales. Pero la alegría del atacante se convirtió en disgusto cuando fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla tras quitarse la camiseta durante su festejo.

El último gol de Ekitike fue su quinto en ocho partidos para el Liverpool después de haberse unido al campeón de la Premier en el receso prevo a la campaña, procedente del Eintracht Frankfurt por 93,5 millones de dólares.

