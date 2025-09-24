Advierten sufrimiento humano implacable

NACIONES UNIDAS.- En un contexto de asedio contra la paz y el progreso, el secretario general de la ONU, António Guterres, desafió el martes a los líderes mundiales a elegir un futuro donde el Estado de derecho triunfe sobre el poder bruto, y donde las naciones se unan en lugar de luchar por intereses propios.

Guterres dijo que los fundadores de la ONU enfrentaron las mismas cuestiones hace 80 años, pero les dijeron a los líderes mundiales de hoy, en la apertura de su reunión anual en la Asamblea General, que la elección entre paz o guerra, ley o anarquía, cooperación o conflicto, es “más urgente, más entrelazada, más implacable”.

“Hemos entrado en una era de agitación imprudente y sufrimiento humano implacable”, expresó en su discurso anual sobre el estado del mundo. “Los pilares de la paz y el progreso están cediendo bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia”.

Pero a pesar de todos los desafíos internos y externos que enfrenta la ONU, él y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, suplicaron a sus miembros que no se rindan. “Si dejamos de hacer lo correcto, el mal prevalecerá”, dijo Baerbock en sus comentarios de apertura.

Guterres señaló que el mundo se está volviendo cada vez más multipolar, ciertamente un guiño a las potencias económicas emergentes China e India, pero una bofetada a la insistencia de Estados Unidos en un estatus de superpotencia. Guterres señaló que un mundo de muchas potencias puede ser más diverso y dinámico, pero advirtió que sin cooperación internacional e instituciones globales efectivas, puede haber “caos”.

El presidente de EU Donald Trump insistió en un discurso de casi una hora en que su nación tiene las fronteras, el ejército y las amistades más fuertes, así como “el espíritu más fuerte de cualquier nación en la faz de la tierra”.

“Esta es, de hecho, la era dorada de América”, aseveró.

También afirmó que la ONU no lo ayudó a poner fin y aliviar conflictos, razón por la cual, según él, muchos creen que merece el Premio Nobel de la Paz.

“Todo lo que parece hacer es escribir una carta realmente fuerte”, y no dar seguimiento, dijo mientras retrataba a la ONU como una institución ineficaz, desde sus políticas hasta incluso sus escaleras mecánicas. Una de ellas se detuvo cuando él y su esposa la usaban para dirigirse al salón de la Asamblea General, y su teleprompter tampoco funcionaba.