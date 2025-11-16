logo pulso
Estado

Denuncian envenenamiento masivo de fauna

Hay indignación contra quien puso veneno en su parcela

Por Redacción

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian envenenamiento masivo de fauna

CIUDAD VALLES.- Habitantes del Barrio de Guadalupe, en la zona tének dijeron que en una parcela usaron una especie de tóxico que ha matado a mascotas y animales silvestres. 

Por la vecindad que tiene con quien presuntamente puso veneno a una parcela de maíz, la persona denunciante pidió que se reservara su nombre, aunque su indignación parte de la muerte por envenenamiento de su perro. 

Dijo que hace un par de días su mascota apareció muerta cerca de una parcela en donde fue colocada una sustancia para matar plagas y que terminó por afectar a otros animales como aves, perros y tlacuaches.

Dijo que hará la denuncia ante Ecología, porque además del dolor de haber perdido a su perro, hay afectaciones a la fauna silvestre.

