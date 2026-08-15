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Estructura cae sobre un auto y mata a mujer

Un camión revolvedor habría golpeado la fachada de la plaza donde se ubicaba la pieza

Por El Universal

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Estructura cae sobre un auto y mata a mujer
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      Huixquilucan, estado de Méx.- Una estructura de la plaza comercial Paseo Interlomas cayó encima de una camioneta en la que viajaba una mujer, misma que perdió la vida.

      Un camión revolvedor de cemento se encontraba frente a la plaza y cuando el operador avanzó e impactó una estructura que forma parte de la fachada de la plaza y ésta cayó.

      Sobre la vialidad de La Barranca circulaban decenas de automóviles, entre ellos, la camioneta de una mujer que murió al caerle encima la estructura.

      Obreros que se encontraban en la zona realizando labores de pavimentación alcanzaron a correr para evitar ser golpeados.

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      En un video que circula a través de redes sociales, se muestra el momento exacto en el que cae la estructura sobre la camioneta de color blanco, imágenes captadas por una cámara del C5 del gobierno del Estado de México.

      A través de una tarjeta informativa, el Gobierno Municipal de Huixquilucan informó que los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo afectado.

      "En el lugar, paramédicos de la Unidad de Rescate intentaron brindarle los primeros auxilios a la conductora de la unidad; sin embargo, detectaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes", precisó la autoridad local.

      El gobierno municipal solicitará a la empresa que contrataron para la pavimentación de la vialidad de La Barranca cumplir con su responsabilidad civil, luego de que una mujer perdió la vida tras caerle una estructura metálica que fue derribada por un camión revolvedor de cemento.

      La unidad involucrada pertenece a la empresa que contrató el Ayuntamiento de Huixquilucan, misma que golpeó la estructura pesada de la plaza comercial Paseo Interlomas.

      "De acuerdo con las primeras indagatorias, el desprendimiento y la caída de la estructura aparentemente se derivó, tras recibir un golpe durante las maniobras que realizaba una olla de concreto sobre la vialidad", puntualizó la autoridad local.

      Además, el gobierno de Huixquilucan precisó que será la FGJEM la instancia que determinará o deslindará las responsabilidades conforme a la ley.

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