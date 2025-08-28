No se encubrirá a nadie: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no establece relaciones de contubernio con nadie y sostuvo que no se encubrirá a ningún político o militar que pudiera estar involucrado con el crimen organizado o que se compruebe que recibió sobornos por parte de Ismael “El Mayo” Zambada.

Señaló que al día de hoy no se cuenta con ninguna prueba contra algún servidor público o miembro de las Fuerzas Armadas que haya sido sobornado por el cofundador del Cártel de Sinaloa.

“No establecemos relaciones de contubernio con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró igual que no existe ninguna denuncia formal en México contra políticos, militares o marinos presuntamente haber sido sobornados por “El Mayo” Zambada.

“Lo que en su momento tuvimos y fueron detenciones que se realizaron, fueron de autoridades locales. No hemos tenido, al momento, ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo..., no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, por supuesto lo trabajamos con las instituciones correspondientes, pero normalmente las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales”.

“¿Funcionarios y políticos?”, se le insistió.

“Al momento, no, pero, digo, si llegara a haber cualquier investigación, como siempre, con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener”, expresó.

En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que cualquier investigación que se llegue a realizar es “buena” para conocer los nombres de los políticos y militares a los que el exlíder del Cártel de Sinaloa supuestamente sobornó, pues manifestó que está en contra de la colusión entre el crimen y el servicio público.