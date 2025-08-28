logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cabeza de Vaca, con 70 denuncias en su contra

Por El Universal

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Cabeza de Vaca, con 70 denuncias en su contra

Ciudad Victoria, Tamps.- La Secretaría de Salud del gobierno de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, por un presunto quebranto al erario de casi 344 millones de pesos en contratos que se otorgaron durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Entre los principales imputados se encuentran el propio García Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina, el exsubsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud Horacio García Rojas Guerra, el exsubsecretario de Administración y Finanzas Alejandro Aguilar Poegner y el exdirector de Compras de la Secretaría de Administración Román Castillo Airola.

“Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos, esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra”, detalló el apoderado legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña.

Señaló que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso local, la Auditoría Superior del estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción de Tamaulipas. Los ilícitos detectados incluyen uso indebido de atribuciones y facultades, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigan al “Junior”junto con “Chapitos”
Investigan al “Junior”junto con “Chapitos”

Investigan al “Junior”junto con “Chapitos”

SLP

El Universal

La FEMDO solicitó la aprehensión de Chávez Carrasco y otros 12 miembros del Cártel de Sinaloa

Cabeza de Vaca, con 70 denuncias en su contra
Cabeza de Vaca, con 70 denuncias en su contra

Cabeza de Vaca, con 70 denuncias en su contra

SLP

El Universal

No se encubrirá a nadie: Sheinbaum
No se encubrirá a nadie: Sheinbaum

No se encubrirá a nadie: Sheinbaum

SLP

El Universal

Se imponen Guardianes a Rays en extrainnings
Se imponen Guardianes a Rays en extrainnings

Se imponen Guardianes a Rays en extrainnings

SLP

AP