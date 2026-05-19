Estudiantes del IPN protestan frente a la SEP

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).-

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(lPN) realizan este martes unafrente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, para exigir atención a diversas demandas académicas y administrativas.Losestán concentrados en elde la SEP, dondey solicitan la intervención depara dar seguimiento a sus peticiones.Entre sus principalesse encuentran la atención ay administrativas en distintas unidades del instituto,escolar, así como la agilización de trámites y procesos internos que, señalaron, presentan rezagos.Lostambién piden ladeconpara atender sus demandas.Laforma parte de expresiones recientes dedentro de larelacionadas con la gestión escolar y condiciones académicas.Laha generado presencia deen inmediaciones de la SEP ya la circulación en la zona durante la concentración.