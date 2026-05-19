Estudiantes del IPN protestan frente a la SEP
La protesta frente a la SEP busca abrir canales de diálogo con autoridades educativas del IPN.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).-Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
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(lPN) realizan este martes una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, para exigir atención a diversas demandas académicas y administrativas.
Los manifestantes están concentrados en el exterior del edificio de la SEP, donde gritan consignas y solicitan la intervención de autoridades educativas para dar seguimiento a sus peticiones.
Entre sus principales exigencias se encuentran la atención a problemáticas académicas y administrativas en distintas unidades del instituto, mejoras en infraestructura escolar, así como la agilización de trámites y procesos internos que, señalaron, presentan rezagos.
Los estudiantes también piden la apertura de canales de diálogo directo con autoridades educativas para atender sus demandas.
La movilización forma parte de expresiones recientes de inconformidad dentro de la comunidad del IPN relacionadas con la gestión escolar y condiciones académicas.
La protesta ha generado presencia de estudiantes en inmediaciones de la SEP y afectaciones menores a la circulación en la zona durante la concentración.
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