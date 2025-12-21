logo pulso
Nacional

Evacuación en Matamoros tras explosión en empresa química

Autoridades atienden llamado urgente por explosiones en empresa Koura de Matamoros, Tamaulipas.

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 10:24 a.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

MATAMOROS, Tamp., diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Una serie de explosiones se registraron al interior de la empresa Koura, antes química Flour, lo que generó una intensa movilización de elementos de bomberos y Ejército Mexicano en Matamoros, Tamaulipas.

El llamado urgente de residentes del Ejido las Rusias en Matamoros alertó a las autoridades ante el peligro de que se hubiera escapado algún material peligroso.

Al llegar los elementos de Protección Civil, se inició la investigación para saber el motivo de las explosiones y si había personas lesionadas o fallecidas.

Gustavo Acuña, comandante de Bomberos en Matamoros, dio a conocer que se iniciaría la evacuación de personas que habitaran en los alrededores y pidió a paramédicos y medios de comunicación retirarse al menos 30 metros y en contra del viento, en tanto se determinará el motivo de las explosiones.

Dijo que se proporcionarían cubrebocas tanto a personal de emergencias como a periodistas a fin de evitar algún incidente.

Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre los estruendos que se generaron al interior de la empresa.

Dijo que cuadrillas de brigadistas especialistas, así como ingenieros de la empresa, se encontraban evaluando los motivos y daños generados.

Finalmente, trascendió que las explosiones derivaron de una válvula de presión y que no se cuenta con personas lesionadas o fallecidas.

