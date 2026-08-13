Propone EU compra de guantes con descargas eléctricas para el ICE

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de la propuesta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que sus agentes sean equipados con guantes capaces de dar descargas eléctricas.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió al canciller Roberto Velasco que informe de las denuncias interpuesto por las muertes de connacionales a manos del ICE o bajo custodia.

Cuestionada sobre si haría un llamado para que no se usen herramientas como estos guantes eléctricos que aventarías contra los derechos humanos, la Mandataria federal manifestó su desacuerdo.

"Lo hemos manifestado: nosotros no estamos de acuerdo, ni con redadas ni con la violación de derechos humanos de ninguna persona, pero en particular de un mexicano o mexicana que ha ido a Estados Unidos a ganarse la vida y que tiene muchísimos años allá", expresó.

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Los agentes del ICE podrían contar en próximas fechas con guantes capaces de administrar dolorosas descargas eléctricas para controlar a personas combativas.

La agencia tiene prevista una inversión de hasta 20 millones de dólares para adquirir miles de "dispositivos conductivos de distracción y desescalada" para equipar a sus agentes a más tardar en marzo, de acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dado a conocer el lunes.

Los dispositivos se conocen como el G.L.O.V.E, las siglas en inglés para Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje (Generated Low Output Voltage Emitter), y son fabricados por Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Lexington, Kentucky. Los dispositivos han sido utilizados en años recientes por algunas cárceles y departamentos de policía.