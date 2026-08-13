Combatir la extorsión, único fin de registro telefónico: CSP

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Ante la posible suspensión de 8.7 millones de líneas telefónicas por no realizar el registro obligatorio de datos personales antes del 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que basta con registrar la línea para poder recuperarla y dependerá de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitar o no otra prórroga.

"Solamente con registrarte, pues recuperas la línea. (Sobre una prórroga) Depende de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, no he hablado recientemente con ellos, pusieron este límite y más bien vamos cooperando todos para poder tener el registro de los teléfonos y con ello estoy convencida de que va a disminuir muchísimo la extorsión telefónica", señaló.

Durante la conferencia matutina de este jueves 13 de agosto, la mandataria fue cuestionada por la incertidumbre de millones de usuarios de telefonía móvil cuyas líneas terminan con el número "0", que no vincularon su línea y perderán el servicio este sábado, después que la CRT anunció un calendario escalonado que extiende el plazo para el registro al 31 de diciembre, según el último dígito.

"Lo mejor es cuidarnos entre todos, ese es el objetivo, cada quien que pongamos una partecita para poder evitar y prevenir la extorsión telefónica. Vamos a pedirle a la Comisión que está encargada de este tema que puedan informar (...) Todo esto pasó por una ley y por cierto, la gran mayoría estuvo de acuerdo", defendió.

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Al señalar que hay muchas líneas "que no se sabe si están activas", la Jefa del Ejecutivo mencionó que hay buena relación con las compañías telefónicas y rechazó que el gobierno busque espiar a la ciudadanía y conservar sus datos personales, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

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"Para cuidarnos entre todos, no es que tú seas un delincuente, no. Pero vámonos cuidando entre todos. ¿Quién conserva este directorio de quién es el chip? La compañía telefónica, no lo tiene el gobierno. Es solamente a petición del gobierno de un juez que se diga de qué número, a quién le pertenecía este número de teléfono. Es una acción preventiva, ya no va a ser tan fácil comprar 10 chips y andarlos cambiando en el teléfono para poder hacer una extorsión", explicó.

La mandataria federal reiteró que el registro obligatorio de líneas telefónicas busca combatir la extorsión por este medio, además de los fraudes, pues las personas pueden "caer" ante llamadas falsas de bancos, con las cuales, los delincuentes pueden vaciar cuentas bancarias, por ejemplo.

"Yo tengo mi cuenta en un banco y de pronto recibo una llamada donde aparece incluso Bancomer, Banorte, no sé. Y contestas, te piden datos y resulta que los datos son para sacar el dinero de tu cuenta. Y uno puede caer, aunque ha habido información de que no se den datos personales, pues se puede caer pensando en que realmente es una llamada de un banco", indicó.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo mencionó que el registro obligatorio termina con el vacío de información de chips comprados en tiendas de autoservicio como Oxxo o Seven Eleven. Lamentó que México es "de los pocos países en el mundo donde el chip no está asociado a una persona".

"Tiene que ver con disminuir ese delito que a muchas personas todavía afecta en algunas entidades de la República más que en otras. Es una acción colectiva, si tú eres una persona normal, pues no vas a tener problemas, si soy Claudia Sheinbaum, (digo): ´dame un chip, este es mi INE y ahí está mi registro´ y se queda el registro en la compañía telefónica".

"Para que cuando recibas una llamada, en caso de que recibas una llamada de extorsión, puedas denunciar y decir es este teléfono y ya la policía o quien esté haciendo la investigación, la fiscalía diga: ´ah bueno, este teléfono se compró aquí o es de tal persona´. Entonces, si están registrados los chips, vamos a tener menos fraudes, menos extorsión. Ese es el objetivo del registro no tiene ningún otro interés", agregó.

En Palacio Nacional, la presidenta afirmó que registros como este se hacen en todos los países del mundo y reiteró que los datos personales los guardarán las compañías telefónicas y autoridades podrán solicitarlos siempre y cuando se presente una denuncia de fraude o extorsión.

"Sencillamente te registras y entras. ¿Quién va a guardar ese registro? ¿Es para que el gobierno te espíe? No, no tiene nada que ver con eso. Es un tema que es evidente que tenemos en México, tan es así y que tenemos una estrategia antiextorsión. Y al analizar el tema, pues dijimos, es importante que haya una asociación del número de teléfono a una persona. Ese es el objetivo", declaró.

El próximo 15 de agosto serán suspendidas entre 4 millones y 8.7 millones de líneas telefónicas móviles por no realizar el registro obligatorio de datos personales ante el operador, calculó Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y quien también integró el Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Según sus cálculos, en el mejor de los casos se suspenderán 4 millones de líneas este sábado, en uno moderado serán 6 millones y en el peor de los escenarios desconectarán a 8.7 millones.

"En cualquier caso es muchísima gente desconectada, lo que violenta el derecho básico de los mexicanos a la conectividad, como lo marca el artículo sexto de la Constitución", dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.