Exceso de velocidad, causa de accidente del Interoceánico

JUCHITÁN, Oax.- Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista principal del Tren Interoceánico que descarriló el 28 de diciembre pasado en el Istmo de Tehuantepec, y que dejó 14 fallecidos y 100 heridos.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el maquinista Felipe de Jesús fue detenido la mañana del lunes en Palenque, Chiapas. Puede ser imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Señala FGR exceso de velocidad

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que cuenta con elementos suficientes para establecer que el descarrilamiento del tren Interoceánico se debió al exceso de velocidad, descartando así alguna falla en el ferrocarril o en la infraestructura.

En su primer informe, a un mes de la tragedia, la fiscal Ernestina Godoy Ramos reveló que el convoy, en el que viajaban 250 personas de Salinas Cruz a Coatzacoalcos, circulaba a 15 kilómetros por hora arriba del límite de velocidad en la curva donde sucedió el siniestro.

En un videomensaje explicó que el manual de operación ferroviario vigente establece que la velocidad máxima sobre la Línea Z, es de 50 kilómetros por hora; sin embargo, el tren viaja a 65 kilómetros, de acuerdo con los peritajes realizados a la caja negra, de la que, dijo, se obtuvo información sobre la velocidad, ubicación y frenado de la unidad.

Godoy Ramos detalló que, previo a su volcadura, el ferrocarril pasó seis curvas a una velocidad de 52 kilómetros, misma que aumentó en un máximo de 65 kilómetros hasta volcarse.

"En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Incluso, hubo puntos en que frenó a cero kilómetros por hora.

"No obstante, luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito, debido a que el maquinista aceleró considerablemente, hasta el lugar del siniestro", explicó.

La titular de la FGR argumentó que el exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos, del que no dio detalles.