Explican anomalía que causó percance en el Tren Maya

Luego del choque del Tren Maya en la estación Izamal registrado este 19 de agosto, Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, señaló que una "anomalía" causó el cambio de vía provocando el percance de vía entre el tren 304 y 307.

Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora de Accidentes de Tren Maya, y autoridades competentes, se está realizando la investigación para determinar las causas.

Explicó que el tren 304 se dirigía a Cancún tomando la vía directa con la posición del aparato de vía directa, y el tren del tren 307 está estacionado en el andén, pero antes de entrar a vía, según registros estaba en posición y que se coloca de manera automática en el puesto de control de Mérida.

Sin embargo, le dan entrada al tren en la vía 4 e intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente: "No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario".

