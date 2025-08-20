Celebra actual Pleno de la SCJN su última sesión

Norma Piña Hernández, la última presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló en su última sesión que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

En la última sesión del pleno de la actual Suprema Corte, la Ministra presidenta Norma Piña ofreció un mensaje de despedida, en el que reconoció a las ministras y los ministros que integraron este ciclo de más de tres décadas.

“Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia”, expresó.

Asimismo, Piña Hernández consideró que “este instante, cargado de memoria y de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SCJN realizó al mediodía de este martes la última sesión del pleno. Al inicio de la reunión, la Ministra presidenta, Norma Piña, aclaró que la sesión extraordinaria fue convocada únicamente para resolver asuntos electorales, con el fin de evitar especulaciones. Entre los temas abordados destacó la validación de la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este 19 de agosto fue un día histórico para la Corte, ya que se trató de la última sesión conjunta de los integrantes del pleno: Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, varios de ellos nombrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN).