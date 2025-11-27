Explosión de polvorín deja un muerto

Huixquilucan, estado de México.- Una explosión en un polvorín clandestino en la comunidad de El Hielo dejó como saldo una persona fallecida y cinco más lesionadas, según informaron autoridades municipales y estatales.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas en un predio ubicado en el kilómetro 23 de la carretera Naucalpan–Toluca, en el paraje conocido como La Viga.

De acuerdo con los reportes del gobierno municipal, el sitio operaba sin contar con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el manejo y almacenamiento de pólvora.

Vecinos de las comunidades cercanas, como La Glorieta y Santa Cruz Ayotuxco, indicaron que escucharon un estruendo que hizo vibrar ventanas y puertas, lo que los llevó a salir de sus viviendas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar acudieron elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7, personal de la Cruz Roja Mexicana, así como de Protección Civil, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Grupo Relámpagos, quienes realizaron los primeros auxilios.

Las cinco personas lesionadas tenían edades de 18, 19, 20, 22 y 42 años, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales para su pronta atención.