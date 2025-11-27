logo pulso
Coatlicue será una supercomputadora

Por EFE

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Coatlicue será una supercomputadora

Ciudad de México.- México anunció este miércoles la construcción de ‘Coatlicue’, la que será la supercomputadora pública más poderosa de América Latina, un proyecto de dos años que busca dotar al país de capacidad propia de procesamiento masivo de datos para investigación científica, toma de decisiones públicas y desarrollo tecnológico.

Así lo indicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones  (ATDT), quien remarcó que ‘Coatlicue’ formará parte del Plan México y tendrá alrededor de 15.000 GPUs, lo que equivale, en términos prácticos, a unas 375.000 computadoras convencionales operando de manera simultánea.

‘Coatlicue’ alcanzará 314 petaflops, equivalentes a 314.000 billones de operaciones por segundo, siete veces más que ‘Pegaso’, la supercomputadora privada más grande de Brasil.

Entre sus usos, Peña Merino destacó la capacidad para predicciones climatológicas, modelación de agua superficial y subterránea, planeación energética, procesamiento de grandes volúmenes de datos fiscales y aduaneros, así como aplicaciones en salud, movilidad y telecomunicaciones.

También ofrecerá capacidad de cómputo para emprendimientos tecnológicos y prestará servicios de cálculo masivo a empresas, con el fin de construir un modelo autosustentable.

