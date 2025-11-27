Jorge Triana defiende visita a CIDH

Ciudad de México.- Jorge Triana negó que la visita del Partido Acción Nacional (PAN) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busque abrir la puerta a una intervención extranjera tras asegurar que la delegación panista no sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno de Estados Unidos durante su estancia en Washington.

Triana indicó que la presencia del partido blanquiazul en la sede del organismo responde a la necesidad de documentar la represión del 15 de noviembre durante la movilización de la Generación Z, donde, dijo, hubo graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, y también para activar los mecanismos de protección previstos en el sistema interamericano para estos hechos.

Al ser cuestionado sobre si la comitiva se reunió con funcionarios de alto nivel en búsqueda de intervención, Triana lo negó.

“Nuestras reuniones fueron exclusivamente con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, con ningún representante de gobierno, con ningún representante de partido político aquí en Washington. Nosotros estamos en contra de una injerencia extranjera de cualquier país, nos opondríamos si se pusiera sobre la mesa esta posibilidad y estamos de acuerdo en que se respete la soberanía nacional”, dijo.

Abundó en que la desconfianza a las instituciones mexicanas obligó al PAN a buscar acompañamiento internacional.