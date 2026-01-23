logo pulso
Nacional

Explosión e incendio en maquiladora desatan pánico

La planta fue evacuada y al menos dos maquiladoras cercanas desalojadas; se reportan personas heridas y apoyo de Marina y Ejército

Por El Universal

Enero 23, 2026 08:11 a.m.
A
Explosión e incendio en maquiladora desatan pánico

MATAMOROS, Tamps.- Tras registrarse una explosión, la empresa Spellman II en Matamoros, Tamaulipas, comenzó a incendiarse lo que provocó pánico entre residentes del sector.

Hasta el momento se reportan sólo personas heridas las cuales fueron trasladadas a hospitales locales.

La planta, ubicada en el Parque Industrial en Matamoros, de inmediato fue evacuada debido a la magnitud del incendio cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura.

Además, fue necesario desalojar al personal de al menos dos maquiladoras cercanas para poner a salvo al personal del turno nocturno.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal quienes, aunque lograron contener el incendio, requirieron de ayuda al registrarse una nueva explosión.

Esto avivó el incendio en la maquiladora por lo que también hicieron acto de presencia elementos de la Marina y del Ejército Mexicano con una pipa.

La maquiladora Spellman produce ensamble de alto voltaje, incluyendo transformadores, placas de circuito impreso, cables y arneses.

Por el momento las autoridades no han informado el motivo del incendio, la cantidad de personas que resultaron lesionadas o el recuento de daños materiales.

