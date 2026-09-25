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Nacional

Explota auto con pirotecnia

Se reporta la muerte de un hombre por el incidente

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Explota auto con pirotecnia
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      Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un hombre murió tras resultar lesionado por la pirotecnia que se prendió dentro de un auto particular durante una procesión por las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli; reportan 10 lesionados.

      El hombre ingresó con lesiones al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, en Naucalpan, donde fue reportado como fallecido.

      De acuerdo con la actualización sobre el incidente, entre las personas lesionadas hay ocho menores de edad y dos adultos. Seis son mujeres y cuatro son hombres.

      El incidente ocurrió durante las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, mientras la procesión avanzaba por la calle Aldama.

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      Tras el hecho, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas afectadas y trasladarlas a hospitales de la región.

      En un video difundido en redes sociales, se observa cómo los menores juegan con los papeles que caían luego de quemarse uno de los cuetes, mientras están al costado de un vehículo negro, en ese momento se percatan que dentro de la unidad que se transportaba la pirotecnia salían chispas, instantes después la unidad explota.

      La detonación instantánea destruyó la carrocería del automóvil y alcanzó a las personas que caminaban a un costado de la comitiva.

      Los paramédicos desplegados en el punto coordinaron el traslado de emergencia de los pacientes con quemaduras severas hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS, debido a que el recinto cuenta con una unidad especial para la atención de pacientes quemados.

      Asimismo, otros cuatro heridos ingresaron al Hospital General Vicente Villada.

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