Explota pipa con diésel; hay 3 heridos

Puebla.- La explosión de un camión con diésel este sábado en la carretera México-Puebla dejó un saldo preliminar de tres personas afectadas, una de ellas, el conductor con quemaduras en el 100% del cuerpo, según confirmaron las autoridades.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informaron a EFE que el conductor del camión, identificado como Ricardo Islas Gordillo, resultó con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Integral de San Martín Texmelucan.

Islas Gordillo, de 39 años, conducía un camión cargado con diésel, el cual chocó contra otro vehículo, y posteriormente, volcó y explotó.

Las fuentes precisaron que los otros dos afectados fueron atendidos por paramédicos en el lugar por síntomas de crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 72 de la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla. El incidente provocó un incendio de gran magnitud cuyas llamas alcanzaron a otros dos vehículos, una camioneta Nissan tipo estaquitas y un tractocamión con caja seca.