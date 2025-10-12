Chilpancingo pide “paz y justicia”

Chilpancingo, Gro.- Sacerdotes, religiosos y feligreses realizaron una caravana por la paz en Chilpancingo para exigir un alto a la violencia tras el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien estuvo desaparecido dos días.

Alrededor de las 10 de la mañana, unos 50 vehículos salieron del punto conocido como Tierra Piedras, pasaron por el centro, atravesaron la ciudad de norte a sur, hasta llegar al Santuario de los Mártires, en la colonia Atlitenco de Altamira.

Los participantes colocaron globos color blanco en los vehículos y durante todo el camino fue sonando sus cláxones, además de ir rezando. En el recorrido también se escuchó la exigencia de que se termine la violencia en Guerrero y el país.

La caravana fue encabezada por el director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, Jorge Atilano González Candía y el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, párroco en el Santuario de los Mártires.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Violencia en Tlapa

Por otra parte, en menos de 24 horas, por lo menos seis hombres, entre ellos un adolescente, fueron asesinados en el municipio de Tlapa, en la región de la Montaña en Guerrero.

Alrededor de las siete de la noche del viernes, hombres armados atacaron un taller mecánico en la colonia El Ahuaje. En el ataque murieron dos hombres y un adolescente, mientras que otros dos menores de edad resultaron heridos.

Mientras que la mañana del sábado, fueron hallados sobre la carretera Tlapa-Marquelia, en el crucero al municipio de Atlamajalcingo del Monte, los cadáveres de tres hombres, con señas de impactos de balas.

En Acapulco fueron asesinados dos hombres en dos ataques distintos, el primero en el estacionamiento de una tienda y el segundo en el poblado de Los Órganos de Juan R. Escudero.