Extitular de Secretaría de Marina no acude a declarar

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Ciudad de México.- El almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, fue citado a declarar durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna, por el caso de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, que no lo pudo localizar, afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna.

En entrevista, el litigante señalo que él solicitó que José Rafael Ojeda Durán, tío político de los hermanos Farías Laguna, estuviera presente en la diligencia en la que se vinculó a proceso al exmarino por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

"Yo pedí que se citara y que estuviera presente. Esa citación la hizo la Fiscalía General de la República, pero resulta que no lo localizan, nadie sabe ahora dónde vive. Yo lo solicité, fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente", indicó.

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Asimismo, reveló que en la audiencia se mencionaron nombres importantes, como el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. "Dos que resultan muy importantes y que el Ministerio Público verbalizó, esos nombres y que ya se lo puse en conocimiento a la juez.

Dos nombres uno tan relevante como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le van a hablar por teléfono a Andy para que lo destrabe. El otro es un testigo protegido con el dato de Santo cuando de quien tiene conocimiento de que los muelles donde llegan los barcos, el muelle 289 y 290, pertenecen a un compadre o amigo de un político muy importante de Tabasco".