¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La noche del pasado viernes en Sinaloa se realizó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI), con recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Tras su detención en el Operativo Centella, en el que participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, el líder criminal de la organización de los hermanos Beltrán Leyva fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Ernestina Godoy, Fiscal General de la República (FGR), Meza Flores será juzgado por el delito de delincuencia organizada en tierra mexicanas, a pesar de la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos.Los corridos que retratan el ascenso de "El Chapo Isidro"Luego de su detención en el municipio de Guasave en Sinaloa, se viralizaron distintos videos en redes sociales, que muestran algunos de los narcocorridos que ilustran a la trayectoria del líder criminal vinculado con tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.Uno de los temas más compartidos fue "El Chapo Isidro" de la banda Los Tucanes de Tijuana, que en sus versos hace referencias al territorio donde operaba el líder criminal, en Guasave. Además, ilustra algunas de las principales alianzas, lealtades e influencias de la organización criminal."Sus terrenos son sagrados en Los Mochis y Guasave", menciona. Tiene todo controlado, de hace tiempo ya sabe, que el señor Chapito Isidro es un hombre respetable [...] El cártel del Chapo Isidro sigue creciendo con fuerza, Culiacán se unió al equipo, lo señores se respetan", menciona el tema de 2020.La canción "El Chapito isidro" de Código FN de 2022 retrata el papel de Meza Flores como cabeza del grupo criminal, los operativos para su detención que terminaron en fracaso y los lujos que mantenía. "Un buen calzado cuando va a enfiestarse, a la medida de Gucci es el traje, 38 pa' cuidarse", menciona.Otras canciones dedicadas al sinaloense de 44 años fueron compuestas por el intérprete Remmy Valenzuela, llamadas "Chapo Flores" de 2019 y "Aquí Estamos 5-7" de 2012, que hacen referencia a los vehículos y armamento utilizado por el grupo criminal. "Manejó una empresa grande, donde hay que saber pensar, estrategias ya las tengo, agallas tengo de más".Finalmente, uno de los corridos más recientes es "Arriba Guasave" de Enigma Norteño y Edgardo Núñez de 2024, donde describe el aspecto físico de Meza Flores y sus lujos. "Ya empezó a bailar y el anfitrión es el Chapito, cerca de Bamoa todo está seguro, y los Louis Vuitton siguen pisando duro".Otros corridos dedicados a Meza Flores· Isidro Flores me llamo: las consecuencias de Los Panchitos Quintero de septiembre de 2017.· Flores de Guasave de Los Favoritos de Sinaloa de noviembre de 2018.· "El Chapo Isidro" de Novillos de la Sierra y Raúl Beltrán de marzo de 2024.· Isidro El Chapo de Banda Punto Medio y La Receta de septiembre 2022.· Chapo Isidro Mentado de Edgardo Núñez y Los Favoritos de Sinaloa de 2023, canción que hace referencia a la recompensa del FBI por información para su captura.· El Chapo Isidro de Panchito Arredondo de 2020, que menciona episodios en la carretera México 15, escoltas y armamento.tratan la actividad de "El Chapo Isidro"