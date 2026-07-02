Muere Manchas, perro guardián de tortugas en Telchac Puerto

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El Club de la Tortuga Telchac Puerto anunció con profunda tristeza el fallecimiento de "Manchas", un perro mestizo rescatado que durante años se convirtió en el guardián honorario de las tortugas marinas en las playas de este puerto.

"Con profunda tristeza les informamos que el día de hoy, 'Manchas', el perrito Tortuguero, cruzó el arcoíris", compartió la asociación en sus redes sociales

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Los integrantes de la agrupación recordaron que el can poseía un instinto único que le permitía localizar nidos recién hechos en la costa.Una vez identificados, "Manchas" permanecía cerca de ellos para protegerlos de perros ferales y otras amenazas, consolidándose como un aliado invaluable para los ambientalistas durante cada temporada de anidación."En el Club estamos destrozados, pero nuestro más sentido pésame para doña Alicia, quien fuera su cuidadora y maestra durante estos años que el gordito ejercía con gusto su labor; no cabe duda de que su partida deja un vacío en todos los que lo conocimos, nos vemos amigo, sigue cuidándonos desde el Arcoíris", se lee en la publicación.El club agradeció la labor del can en favor de la conservación de la especie, y le despidieron con la frase: "Corre libre, Manchas. Tu huella quedó marcada en la arena... y en el corazón de quienes te conocieron".