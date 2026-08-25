logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Revelan causa de muerte de tres mujeres en Santa Martha Acatitla

Cinco mujeres privadas de libertad fallecieron en Santa Martha Acatitla, con causas que incluyen suicidio y problemas médicos.

Por El Universal

Agosto 25, 2026 10:47 a.m.
A
Revelan causa de muerte de tres mujeres en Santa Martha Acatitla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A casi un mes de que se dio a conocer el deceso de varias mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Andrés Ponce Aceituno, precisó que se tienen cinco casos registrados, con los siguientes diagnósticos: dos por suicidio, uno por broncoaspiración, uno por acidosis metabólica y uno por falla renal.

      En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el subsecretario afirmó que en todos los casos hay colaboración estrecha con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a través del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de estos casos, y se ha aportado toda la información que se les ha requerido para la integración de estas carpetas de investigación.

      Por su parte, la mandataria capitalina afirmó que su administración trabaja en un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones dentro de estos espacios en la CDMX.

      "Tenemos en este caso, una serie de propuestas que van desde amnistía, hasta mejoría fundamental de la situación de las personas privadas de su libertad; pero en especial, las mujeres", indicó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Adelantó que en septiembre, arrancarán con un proceso de mejora y transformación de las condiciones materiales en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, empezando por las mujeres.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Revelan causa de muerte de tres mujeres en Santa Martha Acatitla
      Revelan causa de muerte de tres mujeres en Santa Martha Acatitla

      Revelan causa de muerte de tres mujeres en Santa Martha Acatitla

      SLP

      El Universal

      Cinco mujeres privadas de libertad fallecieron en Santa Martha Acatitla, con causas que incluyen suicidio y problemas médicos.

      Nadie decide por México, expresa Sheinbaum en medio del caso Moya
      Nadie decide por México, expresa Sheinbaum en medio del caso Moya

      "Nadie decide por México", expresa Sheinbaum en medio del caso Moya

      SLP

      El Universal

      Señala que políticos bajo investigación deben separarse del cargo para garantizar transparencia

      Morena alista definición de precandidatos rumbo a 2027
      Morena alista definición de precandidatos rumbo a 2027

      Morena alista definición de precandidatos rumbo a 2027

      SLP

      El Universal

      Convocó este martes a conocer a quienes serán sus coordinadores en Aguascalientes, Campeche y Colima

      Gobierno va por ampliar Farmacias del Bienestar a 24 entidades
      Gobierno va por ampliar Farmacias del Bienestar a 24 entidades

      Gobierno va por ampliar Farmacias del Bienestar a 24 entidades

      SLP

      El Universal

      El programa inició en el Estado de México y atiende enfermedades crónico-degenerativas