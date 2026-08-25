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Morena alista definición de precandidatos rumbo a 2027

Convocó este martes a conocer a quienes serán sus coordinadores en Aguascalientes, Campeche y Colima

Por El Universal

Agosto 25, 2026 09:30 a.m.
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Morena alista definición de precandidatos rumbo a 2027
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      Morena convocó este martes a conocer a quienes serán sus Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Campeche y Colima.

      Estos coordinadores eventualmente se convertirán en los precandidatos del partido a los gobiernos estatales y, después, en los candidatos a gobernador en cada entidad, de acuerdo con los estatutos del partido.

      En el anuncio participarán la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora. Además, se espera que acudan quienes serán nombrados coordinadores.

      Morena da el banderazo a la carrera por las gubernaturas dos semanas antes de que inicie formalmente el Proceso Electoral 2026-2027, el próximo 10 de septiembre, según lo aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE).

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      Los anuncios comienzan luego de un fin de semana álgido para el partido, con el breve regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, quien es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber tenido nexos con el crimen organizado para ganar su campaña y posteriormente en el gobierno.

      Otros nueve funcionarios de su gobierno han sido señalados —algunos ya enjuiciados— por haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa para dejarlos operar libremente, darles información sobre operativos federales y no perseguirlos en sus actividades criminales.

      La dirigencia de Morena explicó que la decisión del gobernador fue completamente personal, que no consultó al partido ni ellos estaban enterados.

      En el mismo fin de semana, legisladores y gobernadores de Morena llamaron al gobernador con licencia a tomar cordura, actuar con madurez y no regresar al gobierno de Sinaloa cuando investigaciones tanto en México como en Estados Unidos siguen abiertas.

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