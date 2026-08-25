Huasteca rozará los 40 grados; prevén lluvias en zona centro

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San Luis Potosí tendrá este martes 25 de agosto una jornada de calor, lluvias y tormentas vespertinas, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados en la Huasteca, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La dependencia informó que las precipitaciones se presentarán principalmente durante la tarde, mientras que en zonas serranas se prevén vientos durante la tarde y noche. En términos generales, persistirá ambiente de caluroso a muy caluroso.

En la Zona Centro, la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 15, con lluvias y tormentas puntuales por la tarde. En las partes altas podrían registrarse valores de 20 grados como máxima y 9 como mínima, además de rachas de viento del este de hasta 40 kilómetros por hora.

Para el Altiplano se pronostican 31 grados de máxima y 15 de mínima, así como lluvias puntuales a partir de la tarde. En las zonas altas, las temperaturas podrían descender hasta los 8 grados. También se esperan vientos del sureste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

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La Zona Media alcanzará los 32 grados, con mínima de 20. Durante la mañana podrían formarse bancos de niebla y, a partir de la tarde, presentarse lluvias puntuales. El viento será del sureste, con rachas superiores a los 30 kilómetros por hora.

Las condiciones de mayor calor se concentrarán en la Huasteca, donde el termómetro podría llegar a los 39 grados, con mínima de 23. También se esperan bancos de niebla durante la mañana y lluvias puntuales, principalmente en las sierras. En las partes altas se pronostican temperaturas de entre 15 y 32 grados.

Protección Civil añadió que la tormenta tropical Iselle se localiza al sureste de Baja California y señaló que no representa riesgo para el país. Asimismo, indicó que la depresión tropical 10E podría disiparse próximamente o ser absorbida por Iselle.