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Carga vehicular aumenta rumbo a la Zona Industrial por la 57

El mayor flujo se registra desde Periférico Oriente; Salvador Nava presenta tráfico moderado

Por Redacción

Agosto 25, 2026 08:20 a.m.
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Carga vehicular aumenta rumbo a la Zona Industrial por la 57
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      La mañana de este martes se registra mayor actividad vehicular en el cuadrante oriente de la capital potosina, principalmente sobre la carretera 57 en dirección a la Zona Industrial.

      De acuerdo con el reporte vial, la carretera 57 mantiene circulación constante en ambos sentidos; sin embargo, a partir de Periférico Oriente y rumbo a la Zona Industrial aumenta el aforo vehicular.

      En la avenida Salvador Nava Martínez, el tránsito se reporta moderado en ambos sentidos, sin que se adviertan mayores complicaciones en el reporte.

      En las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia se registra poca afluencia de vehículos, aunque existe alta presencia de peatones, por lo que se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad y respetar el paso peatonal.

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