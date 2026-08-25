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Activan operativo vial por show de Katy Perry en Fenapo

Restringirán el acceso vehicular cuando el recinto alcance su capacidad, permitiendo solo transporte público y taxis

Por Pulso Online

Agosto 25, 2026 09:52 a.m.
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Activan operativo vial por show de Katy Perry en Fenapo
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      Con motivo de la presentación de Katy Perry este martes 25 de agosto en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la Policía Vial de la capital de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Guardia Civil Estatal, División Caminos, implementará un dispositivo especial para agilizar la circulación y mantener condiciones de movilidad ante el incremento de asistentes previstos para este evento.

      Se informó que como parte del operativo, se efectuará un circuito vial en Calzada de Guadalupe, avenida de las Torres, Circuito Potosí y avenida Simón Díaz por lo que, cuando el recinto alcance su capacidad máxima, la circulación hacia la zona de la Fenapo será restringida, permitiendo solo el paso a transporte público y taxis.

      Ante la alta afluencia esperada, se recomienda a las personas llegar con anticipación en transporte público, respetar las indicaciones de los agentes de Policía Vial, evitar estacionarse en zonas prohibidas y atender la señalización preventiva.

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      Para los visitantes que lleguen en autobuses foráneos, se permitirá el descenso de pasajeros en dos puntos, uno ubicado en avenida de las Torres y otro en América del Sur, posteriormente las unidades serán dirigidas a zonas de estacionamiento ubicado en inmediaciones de Gran Peñón.

      "Se exhorta a las y los asistentes a mantener el orden vial y atender las indicaciones del personal operativo, con el objetivo de facilitar el ingreso, salida y circulación de quienes acudirán al evento", dice el comunicado.

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