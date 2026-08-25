Roban cargamento de drones y cámaras DJI al salir del AIFA

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Un cargamento de drones, cámaras y accesorios de la marca DJI fue robado cuando era trasladado desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó Grupo HB, operador de DJI Store México.

De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, el robo ocurrió el pasado miércoles 19 de agosto de 2026, al salir de las instalaciones aeroportuarias.

La compañía no precisó cuántos equipos fueron sustraídos, el valor de la mercancía ni las circunstancias en las que ocurrió el robo.

Grupo HB señaló que el caso ya se encuentra bajo el proceso legal correspondiente y aseguró que los números de serie de los productos robados fueron bloqueados, por lo que los dispositivos no podrán ser activados.

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Ante la posibilidad de que los equipos sean puestos a la venta, la empresa pidió evitar su adquisición y comercialización.

También solicitó información que permita conocer el paradero de la mercancía o identificar a quienes pudieran estar ofreciéndola. Para ello habilitó el correo relacionespublicas@djistoremexico.com.