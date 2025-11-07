FGR puede detener al sobrino de Ojeda Durán

Ciudad de México.- Una jueza federal reactivó la orden de aprehensión que se libró en contra de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina, debido a que no acudió a comparecer en las tres ocasiones que se le citó a audiencia inicial por el caso del huachicol fiscal.

Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, declaró al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sustraído de la acción de la justicia.

Además, dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar la orden judicial en el que se le imputa el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FEIORPIFAMFCDMX/0000 568/2024.

Al no acudir el miércoles pasado a la audiencia en la que sería acusado, la FGR solicitó a Hidalgo Pérez emitir orden de captura contra el contralmirante Farías Laguna, señalado de liderar una organización criminal integrada por marinos y agentes aduanales dedicada al tráfico de combustible en buque tanques; en ese sentido, la jueza lo declaró prófugo de la justicia.

