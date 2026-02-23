logo pulso
Nacional

FGR ratificó la identidad del cuerpo de "El Mencho": Harfuch

El secretario de Seguridad explicó que los acompañantes formaban parte de su seguridad y estructura criminal

Por El Universal

Febrero 23, 2026 09:45 a.m.
A
Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch / Foto: Archivo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya confirmó la identificación del cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", así como de los otros presuntos integrantes de la delincuencia organizada que fueron abatidos durante el operativo federal.

Detalles confirmados por la autoridad ministerial

El funcionario detalló que la autoridad ministerial federal cuenta con la confirmación oficial de las identidades.

"La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tienen identificados y confirmados", señaló.

Al ser cuestionado sobre el perfil de los dos hombres que acompañaban al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, García Harfuch explicó que formaban parte de su círculo de seguridad, y que uno de ellos ocupaba un cargo de mando dentro de la estructura criminal.

"Eran personal de su seguridad o de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida en sí era un mando de la organización", precisó.

Procedimientos y destino de los restos

Respecto al destino de los restos, el titular de Seguridad indicó que, conforme a los procedimientos habituales, corresponde a los familiares reclamarlos ante la autoridad ministerial.

"Normalmente los reclaman los familiares y se entregan", puntualizó.

Con ello, el gobierno federal confirmó que la FGR mantiene bajo su resguardo los cuerpos y continúa con las diligencias correspondientes derivadas del operativo.

