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Reinstalan figuras gigantes de futbolistas en Chapultepec

Además de Chapultepec, hay tres figuras en puntos clave de la Ciudad de México.

Por El Universal

Junio 25, 2026 03:58 p.m.
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Reinstalan figuras gigantes de futbolistas en Chapultepec
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      Reinstalaron a seis figuras gigantes de futbol en el Bosque de Chapultepec, luego que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiró y "desnudó" las que se habían colocado sobre Paseo de la Reforma.


      La nueva ubicación de estos elementos es sobre el corredor de Chapultepec, entre el lago mayor y menor, por la entrada que Museo Nacional de Antropología e Historia.

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      Host City Ciudad de México informó que esta exposición se mantendrá hasta que termine el Mundial de Futbol el próximo 19 de julio.
      Sin embargo, agregó que hay otras tres figuras en la capital: una en el Monumento a la Madre, otra en el Museo del Papalote y una más en el festival futbolero de la alcaldía Iztapalapa.
      Estas estructuras tienen una altura de hasta seis metros y fueron creadas por artesanos mexicanos. Además, lucen el uniforme de la selección mexicana y otros países como Brasil y Alemania.

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